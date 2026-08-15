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Spor Sidiki Cherif İngiltere'ye gitti! Fenerbahçe para yağdı
Spor

Sidiki Cherif İngiltere'ye gitti! Fenerbahçe para yağdı

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Sidiki Cherif İngiltere'ye gitti! Fenerbahçe para yağdı

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in transferi için İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City ile 24,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Cherif, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İngiltere'ye gitti.

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılması gündemde olan Sidiki Cherif için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City ile 19 yaşındaki Fransız futbolcunun transferi konusunda 24,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, 24,5 milyon euroluk bonservis gelirinin yanı sıra Cherif'in gelecekte başka bir takıma transfer olması durumunda oluşacak transfer kârından yüzde 10 pay alacak.

CHERIF İNGİLTERE'YE GİTTİ

Coventry City'nin sunduğu 5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Sidiki Cherif, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İngiltere'ye gitti. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini Coventry City'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

 

FENERBAHÇE 22 MİLYON EUROYA ALDI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak için toplamda 22 milyon euro ödemişti. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu 24,5 milyon euroya göndererek bonservis bedelleri üzerinden 2,5 milyon euroluk fark elde edecek. Ayrıca anlaşmadaki yüzde 10'luk sonraki satış kârı payı da geçerliliğini koruyacak.

Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmaya çıktı. 19 yaşındaki Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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