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Dünya Şi'den Biden'a: Ateşle oynayan kendini yakar
Dünya

Şi'den Biden'a: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 21:29:00 -
Şi'den Biden'a: Ateşle oynayan kendini yakar

ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, iki ülke arasındaki sorunları ele aldı. İkili arasındaki telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü.

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." ifadelerini kullandı.

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