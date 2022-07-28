Şi'den Biden'a: Ateşle oynayan kendini yakar
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, iki ülke arasındaki sorunları ele aldı. İkili arasındaki telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü.
Çin Devlet Başkanı Şi, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ateşle oynayan kendini yakar." ifadelerini kullandı.