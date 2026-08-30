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Ekonomi Sidemir satışında ihale takvimi değişti
Ekonomi

Sidemir satışında ihale takvimi değişti

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Sidemir satışında ihale takvimi değişti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ihale takvimini uzattı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre tesis ziyareti için son başvuru tarihi 31 Ağustos’tan 16 Ekim’e ertelendi. Satış için son başvuru 20 Ekim saat 16.00, ihale 21 Ekim saat 11.00 olarak belirlendi. Pazarlık yapılması halinde tarih 23 Ekim saat 11.00 olacak.

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