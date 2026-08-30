Büyüme rakamları açıklanıyor!
Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri için geri sayım başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri için geri sayım başladı.
TÜİK, nisan-haziran dönemini kapsayan GSYH rakamlarını 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi ise ekonominin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,8 büyümesi yönünde.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü öngörüyor.
Ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.
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