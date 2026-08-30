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Ekonomi
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Büyüme rakamları açıklanıyor!

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AA Giriş Tarihi:

Büyüme rakamları açıklanıyor!

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri için geri sayım başladı.

#1
Foto - Büyüme rakamları açıklanıyor!

TÜİK, nisan-haziran dönemini kapsayan GSYH rakamlarını 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi ise ekonominin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,8 büyümesi yönünde.

#2
Foto - Büyüme rakamları açıklanıyor!

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü öngörüyor.

#3
Foto - Büyüme rakamları açıklanıyor!

Ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

#4
Foto - Büyüme rakamları açıklanıyor!

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.

#5
Foto - Büyüme rakamları açıklanıyor!

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