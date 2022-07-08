Şiddetli yağmurlar 77 can aldı!

Pakistan'ın başkenti İslamabad olmak üzere, Belucistan, Pencap,Hayber-Pahtunhva eyaleti ile Gilgit-Baltistan bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar ülkeyi etkisi altına aldı.

Şiddetli yağışlardan ötürü çeşitli eyaletlerde 77 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Öte yandan Pakistanlı yetkililer bazı kişilerin sele kapılarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman başkentte gazetecilere verdiği demeçte, 14 Haziran'dan bu yana süren şiddetli yağmurlar sonucu ölen kişi sayısını doğruladı.

Rahman, hayatı olumsuz derecede etkilediğini ifade ettiği aşırı yağmurların ülke genelindeki yerleşim birimleri, yollar, köprüler ve elektrik santrallerinde hasar meydana getirdiğini söyledi.

Belucistan Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Nasir Nasar, Associated Press'e yaptığı açıklamada, eyalette Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağmurlar neticesinde 50 yaralının olduğunu aktardı.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre Belucistan eyaleti merkezi Kuetta'da sel taşkınları büyük zarara neden oldu.

Zaman zaman meydana gelen aşırı yağmurlara karşı ülke altyapısının yetersiz kalması devlet yetkililerinin eleştirilere maruz kalmasına neden oluyor.

Kaynak: Mepa News