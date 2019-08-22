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Şiddetli yağmur sonrası köprü çöktü: Mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı

Zonguldak’ta akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış nedeniyle köyün deresi taştı. Bir eve ulaşımın sağlandığı köprü çöktü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:30
Şiddetli yağmur sonrası köprü çöktü: Mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarılarının ardından Zonguldak’ta akşam saatlerine başlayan kuvvetli yağış adeta hayatı felç etti. Kent merkezinde bir çok iş yerini, otobüs terminalini su bastı. Araçlar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar da yollarda 70 santimetreyi bulan su baskınları sebebiyle mahsur kalıp, kurtarılmayı bekledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:30
  1. Karadeniz
  2. Zonguldak
  3. Batı Karadeniz
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. Kozlu
  6. Yusuf İslam

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