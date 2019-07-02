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Şiddetli yağışlarda duvarlar çöktü! 16 kişi öldü

Hindistan'ın Mumbai kenti ve civarında etkili şiddetli yağışların etkisiyle çöken duvarlar 16 kişinin canını aldı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:16
Şiddetli yağışlarda duvarlar çöktü! 16 kişi öldü

Hindistan’da yetkililer, Mumbai'nin Malad bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, enkaz altında daha fazla kişinin olabileceğini belirtti.

NDTV'nin haberinde, Mumbai yakınındaki Kalyan şehrinde de bir okul duvarının, bitişik iki evin üzerine çökmesi nedeniyle aralarında 3 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölenlerin ailesine taziyede bulunarak yaralılara acil şifalar diledi.

Dışarı çıkmamaları istendi

Çöken duvarların altında kalarak yaşamını yitirenlerin ailelerine 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) tazminat ödeneceğini duyuran Fadnavis, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşlardan evde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi.

Şiddetli yağışlar Mumbai'de hayatı felç etti

Yerel basında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışların hayatı felç ettiği Mumbai'de sağanağın yol açtığı sel suları trafikte aksamalara neden oldu.

Demir yolu hattının sel suları altında kalması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası tren seferleri iptal edildi.

Şiddetli Muson yağmurlarından etkilenen Mumbai Havaalanı'nda çok sayıda uçuş iptal edilirken, 50'nin üzerinde uçağın civardaki havaalanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Yağışların devam etme ihtimaline karşılık bugün Mumbai genelinde eğitime ara verildi.

Öte yandan, kentte bir nehrin taşmaya başlamasıyla nehir civarında yaşayan bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Maharaştra eyaletinde hafta sonu bir sitenin otoparkını çevreleyen duvarın yağışın etkisiyle çökmesi sonucu 16 kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:16
  1. Hindistan
  2. Mumbai
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