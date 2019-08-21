Şiddetli yağış arabaları sürükledi Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağışla beraber ara mahalleler nehre döndü.

Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağışla beraber ara mahalleler nehre döndü. Şiddetli akıntıya kapılan araç yokuş boyunca sürüklendi.

Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağış hayatı felç etti. Ara mahallelerde mazgalların kapanması nedeniyle yollar sular altında kaldı. Sele kapılan araç yol boyunca sürüklendi. Adeta nehre dönen ara sokak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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