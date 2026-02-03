  • İSTANBUL
Şiddetli rüzgar faciaya yol açıyordu! Reklam tabelası belediye işçisinin başına düştü
Şiddetli rüzgar faciaya yol açıyordu! Reklam tabelası belediye işçisinin başına düştü

Ordu Ünye'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerine ait reklam tabelası yerinden koparak sokakta çalışan belediye işçisinin başına düştü.

Ordu’nun Ünye ilçesinde şiddetli rüzger nedeniyle bir reklam tabelası sokağa düştü. Tabela, o sırada temizlik yapan Ünye Belediyesi personeli Fahrettin Bakırcı’nın (45) başına isabet etti.

 

 

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın 2’nci katındaki iş yerine ait reklam tabelası, sokakta temizlik yapan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Fahrettin Bakırcı'nın başına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bakırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Bakırcı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Reklam tabelasının, Bakırcı’nın başına düşme anı ise bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

