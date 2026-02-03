  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Rakipler hazır olsun! Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 geliyor!
Onur Yılmaz

Rakipler hazır olsun! Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 geliyor!

OMODA ve JAECOO’nun yeni nesil modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Sevkiyat iki markanın Türkiye pazarında ortak stratejiyle gireceği yeni dönemin ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.

#1
Foto - Rakipler hazır olsun! Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 geliyor!

Türkiye otomotiv pazarında yeni bir sayfa açılıyor. Yenilikçi tasarım dili ve ileri teknolojileriyle kısa sürede dikkat çeken OMODA, premium şehirli off-road markası JAECOO ile birlikte Türkiye yolculuğunu resmen başlattı.

#2
Foto - Rakipler hazır olsun! Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 geliyor!

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA, yenilikçi modelleri ve üstün teknolojileriyle hızla büyüyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da dikkat çekmeye devam eden marka, yeni nesil modellerini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda markanın yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Bu hamle bir yandan OMODA markasının Türkiye pazarındaki resmi lansman sürecinin başladığını simgelerken diğer taraftan da Türkiye’de bir yılı aşkın süredir başarılı operasyonlarını sürdüren JAECOO için de yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, çift markalı (dual-brand) birleşik bir strateji altında Türkiye’de büyümelerini sürdürecek; ürün gamı, marka konumlandırması ve kullanıcı deneyimi açısından yepyeni bir sayfa açacak.Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreninde, araçlar düzenli bir formasyonla gemiye yüklenerek Türkiye yolculuğuna uğurlandı. Limandan ayrılan gemi, markanın Türkiye pazarına yönelik uzun vadeli ve güçlü bağlılığının sembolü oldu.“Moda, Teknoloji, Gelecek ve Sanat” marka felsefesiyle hareket eden OMODA; ileri tasarım dili ve yenilikçi teknolojileri merkeze alan, yeni nesil bir SUVmarkası olarak konumlanıyor.OMODA ismi, Oxygen × Modern kavramlarının birleşiminden doğuyor; canlılığı, yeniliği ve modern yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçası olmayı temsil ediyor.Premium şehirlioff-road markası JAECOO ile birlikte OMODA’nın Türkiye’ye gelişi, OMODA & JAECOO ürün ekosistemini tamamlıyor.OMODA geleceğin teknolojik estetiğine odaklanırken, JAECOO şehirli premium off-road performansını temsil ediyor. Farklı ama tamamlayıcı konumlandırmalarıyla iki marka, yeni nesil premium ve akıllı mobilite anlayışını birlikte şekillendiriyor.

#3
Foto - Rakipler hazır olsun! Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 geliyor!

Türkiye’ye doğru yola çıkan modellerinden biri olan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye’nin birinci yıl etkinliğinde ilk kez sergilenmişti.“Art in Motion” tasarım felsefesiyle geliştirilen OMODA 7, “Her Açıdan Şık” yaklaşımıyla her perspektiften güçlü bir görsel etki sunuyor.X formundaki ön yüz, çerçevesiz parametrik ızgara, şahin bakışlı LED farlar, coupe tarzı tavan çizgisi ve yıldırım esintili 3D LED stoplar; sportif dinamizm ile sofistike zarafeti dengeli biçimde bir araya getiriyor. Sonuç: geleceğe dönük, şehirli ve yüksek teknolojili bir tasarım dili.İç mekânda ise segmentinde fark yaratan bir yenilik öne çıkıyor:15,6 inçlik Star-Track kayar ekran.Dört parmaklık basit bir hareketle sürücü ve ön yolcu arasında kayabilen ekran, bilgi ve eğlence paylaşımını esnek hâle getirerek akıllı kokpitte insan–makine etkileşimini yeniden tanımlıyor.

#4
Foto - Rakipler hazır olsun! Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 geliyor!

OMODA 7 ile birlikte Türkiye’ye doğru yola çıkan yenilenen OMODA 5, “Art in Motion” tasarım dilini korurken daha cesur ve çarpıcı bir görsel dönüşüm geçiriyor.Sanal dünyadan ilham alan matris desenli elmas ızgara, modele daha güçlü ve fütüristik bir karakter kazandırıyor. Gerçek ile dijital estetik arasındaki bu çarpıcı kontrast; bireyselliği, tarzı ve kendini ifade etmeyi önemseyen şehirli genç kullanıcılarla güçlü bir bağ kuruyor.OMODA 5 için bu bir trend takibi değil tam olarak yeni bir trend tanımı. OMODA & JAECOO, önümüzdeki dönemde tasarım ve teknolojiyi marka stratejisinin merkezinde tutarak Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Kullanıcıyla daha yakın temas, daha samimi geri bildirim mekanizmaları ve daha sıcak marka etkileşimleriyle ürün ve hizmet deneyimi sürekli olarak geliştirilecek.Çift marka sinerjisiyle güçlenen OMODA & JAECOO, Türkiye’de premium akıllı mobilitenin dönüşümüne liderlik etmeye hazırlanıyor, geleceğe açılan cesur ve iddialı bir yeni dönem başlıyor.

