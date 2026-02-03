Rakipler hazır olsun! Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 geliyor!

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA, yenilikçi modelleri ve üstün teknolojileriyle hızla büyüyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da dikkat çekmeye devam eden marka, yeni nesil modellerini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda markanın yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Bu hamle bir yandan OMODA markasının Türkiye pazarındaki resmi lansman sürecinin başladığını simgelerken diğer taraftan da Türkiye’de bir yılı aşkın süredir başarılı operasyonlarını sürdüren JAECOO için de yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, çift markalı (dual-brand) birleşik bir strateji altında Türkiye’de büyümelerini sürdürecek; ürün gamı, marka konumlandırması ve kullanıcı deneyimi açısından yepyeni bir sayfa açacak.Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreninde, araçlar düzenli bir formasyonla gemiye yüklenerek Türkiye yolculuğuna uğurlandı. Limandan ayrılan gemi, markanın Türkiye pazarına yönelik uzun vadeli ve güçlü bağlılığının sembolü oldu.“Moda, Teknoloji, Gelecek ve Sanat” marka felsefesiyle hareket eden OMODA; ileri tasarım dili ve yenilikçi teknolojileri merkeze alan, yeni nesil bir SUVmarkası olarak konumlanıyor.OMODA ismi, Oxygen × Modern kavramlarının birleşiminden doğuyor; canlılığı, yeniliği ve modern yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçası olmayı temsil ediyor.Premium şehirlioff-road markası JAECOO ile birlikte OMODA’nın Türkiye’ye gelişi, OMODA & JAECOO ürün ekosistemini tamamlıyor.OMODA geleceğin teknolojik estetiğine odaklanırken, JAECOO şehirli premium off-road performansını temsil ediyor. Farklı ama tamamlayıcı konumlandırmalarıyla iki marka, yeni nesil premium ve akıllı mobilite anlayışını birlikte şekillendiriyor.