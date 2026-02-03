  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da! Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’ Siyonist kuklası rahat durmuyor! Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak "New START" olmazsa dünya daha tehlikeli hale gelecek Dünya için kaos vakti Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti Binlerce yuva yıkan sanal bahis baronu Veysel Şahin'in kasası ifşa oldu Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat!
Aktüel Korkunç olay! Hamile eşine kurşun yağdırdı
Aktüel

Korkunç olay! Hamile eşine kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Korkunç olay! Hamile eşine kurşun yağdırdı

Antalya’da bir kişi, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 7 aylık hamile eşini tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde 7 aylık hamile bir kadın, evinde silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Abdullah A. (32) ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

 

Büyüyen tartışma sonrası Abdullah A., tabancayla eşini 2 bacağının diz kapaklarının altından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice A. sedyeyle evden çıkarılırken annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Eşini vurup kaçtı

Abdullah A.'nın, saldırının ardından apartmandan hızla çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile bindiği ve kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi
Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi

Gündem

Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi

Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda yaralı
Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda yaralı

Gündem

Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda yaralı

Didim'de Kanlı Olay: İki Kişi Silahla Öldürüldü
Didim'de Kanlı Olay: İki Kişi Silahla Öldürüldü

Aktüel

Didim'de Kanlı Olay: İki Kişi Silahla Öldürüldü

Sosyal medya tartışması sokakta silahlı kavgaya dönüştü
Sosyal medya tartışması sokakta silahlı kavgaya dönüştü

Sosyal Medya

Sosyal medya tartışması sokakta silahlı kavgaya dönüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23