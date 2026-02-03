Tam kör hastada görme: Beyin uyarımı umut oldu

İspanya’nın Elche kentinde bulunan Universidad Miguel Hernández ile CIBER en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina iş birliğinde yürütülen klinik araştırma, tıp dünyasında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmacılar, optik sinirinde geri dönüşü olmayan hasar bulunan ve tam körlük yaşayan bir hastada, doğal görme algısının kısmen geri kazanıldığını bildirdi.

Çalışma kapsamında, görsel bilgilerin işlendiği beyin bölgesi olan görsel kortekse, 100 mikroelektrottan oluşan bir intrakortikal elektrot matriksi yerleştirildi. Asıl amacı yapay görsel algı oluşturmak olan elektriksel uyarım süreci sırasında, hastada beklenmeyen bir iyileşme gözlemlendi.

Araştırmacılar, hastanın herhangi bir ek müdahale olmaksızın, zamanla ışık ve hareket algılamaya başladığını, ardından çevresindeki nesnelerin konumlarını doğru şekilde tarif edebildiğini aktardı.

Hastanın yaşadığı ilk görsel deneyimi “hareket eden bir gölge” olarak tanımladığı belirtilirken, bu algının yıllar sonra ortaya çıkan ilk doğal görsel deneyim olduğu vurgulandı. Uzmanlar, bu gelişmenin yapay uyarımın ötesinde, beynin görsel işleme kapasitesinde kalıcı bir yeniden yapılanmaya işaret edebileceğini ifade etti.

Araştırma, görsel kortikal protezlerin güvenliği ve uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştı. Ancak ortaya çıkan sonuçların, ileri derecede görme kaybı yaşayan hastalar için yeni tedavi yaklaşımlarının önünü açabileceği belirtiliyor.