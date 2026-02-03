  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye barış eli: "Talimat verdim" Terör örgütü YPG rahat durmuyor! Haseke'de 23 kişiyi alıkoydular Ekrem’de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede? 6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı 'Fitne Yayan Sabah Kuşağı Programları Yasaklanmalı!' Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var Zekeriya Say’dan “örnek anne” değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil' Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış! İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar! 3 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Ekonomi Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir”
Ekonomi

Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Kurum: "Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi”nde “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir” açıklaması yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi”nde konuşuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlarlar şöyle: 

6 Şubat depremleri ülkemize doğrudan 104, dolaylı olarak 150 milyar dolara yakın maddi kayıp yaşattı.

6 Şubat'ta tuttuğumuz eli evleri işyerlerini yapana kadar bırakmayacağımızın sözünü verdik. Gece gündüz demeden mücadele ortaya koyduk. Türkiye'nin öncelikli meselesi deprem bölgesini ayağa kaldırmak oldu. İstedik oradaki kardeşlerimiz bir dakika daha erken evlerine kavuşsun.

Asrın Felaketi'nin izlerini silmek istedik. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken kalıcı konutların yapımı için çalışmalara başladık.

İstedik ki, yine Hatay'da Hataylılar yaşasın. 15'inci günde ilk temelleri attık. Ne aceleniz var dediler. 45'inci günde ilk evleri teslim ettik. Geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik, milletimize anahtarları teslim ettik. Her ilimize birer meydan kazandırdık. Çocuklarımızın oynayacağı, annelerimizin huzurla yaşayacağı parklar bahçeler yaptık.

Ayrıntılar gelecek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23