Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi”nde konuşuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlarlar şöyle:

6 Şubat depremleri ülkemize doğrudan 104, dolaylı olarak 150 milyar dolara yakın maddi kayıp yaşattı.

6 Şubat'ta tuttuğumuz eli evleri işyerlerini yapana kadar bırakmayacağımızın sözünü verdik. Gece gündüz demeden mücadele ortaya koyduk. Türkiye'nin öncelikli meselesi deprem bölgesini ayağa kaldırmak oldu. İstedik oradaki kardeşlerimiz bir dakika daha erken evlerine kavuşsun.

Asrın Felaketi'nin izlerini silmek istedik. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken kalıcı konutların yapımı için çalışmalara başladık.

İstedik ki, yine Hatay'da Hataylılar yaşasın. 15'inci günde ilk temelleri attık. Ne aceleniz var dediler. 45'inci günde ilk evleri teslim ettik. Geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik, milletimize anahtarları teslim ettik. Her ilimize birer meydan kazandırdık. Çocuklarımızın oynayacağı, annelerimizin huzurla yaşayacağı parklar bahçeler yaptık.

