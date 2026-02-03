İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş

Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre yeni yayınlanan dosyalar arasında, Mekke’deki Kabe’den Amerika’ya gönderilen Kabe örtüsü parçaları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bağlantılı kişiler aracılığıyla organize edildiği ve çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein’e teslim edildiği detaylarını içeren e-postalar da yer alıyor.

Şubat ve Mart 2017 tarihli yazışmalar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan iş kadını Aziza al-Ahmadi’nin, Suudi Arabistan’daki İslam’ın en kutsal yeri olan Kabe’yi örten siyah, altın işlemeli kumaş olan Kisve-i Şerif ile ilgili üç parçanın sevkiyatını organize etmek için Abdullah al-Maari adlı bir kişiyle çalıştığını gösteriyor. Kisve-i Şerif, dünya genelindeki Müslümanlar için derin bir dini anlam taşır. Her yıl, bu kumaş Kabe’den çıkarılır ve yerine yenisi konulur; önceki örtünün parçaları ise son derece değerli eserler olarak kabul edilir.

Epstein dosyalarındaki e-postalar, Suudi Arabistan’dan Florida’ya British Airways aracılığıyla hava yoluyla gönderilen eşyaların, faturalama, gümrük işlemleri ve Amerika içindeki teslimat dahil olmak üzere tüm koordinasyonu kapsadığını gösteriyor.

Mesajlarda üç ayrı parçadan bahsediliyor: biri Kabe’nin içinden, biri kullanılan dış örtüden ve üçüncüsü aynı malzemelerden yapılmış ancak kullanılmamış bir parça. Yazışmalarda kullanılmamış parça, gönderinin “sanat eserleri” kategorisine girmesini sağlamak için bir yöntem olarak tanımlanıyor.

SEVKİYAT SUÇLU OLDUĞU DÖNEMDE YAPILMIŞ

Sevkiyat, Epstein’ın hapis cezasını çekmesinden ve cinsel suçlu olarak kaydolmasından çok sonra, Mart 2017’de evine ulaştı.

Ahmadi, Epstein’e doğrudan hitaben yazdığı bir e-postada , kumaşın dini öneminin altını çizerek şunları söyledi: “Bu siyah parçaya, Sünni, Şii ve diğerleri de dahil olmak üzere farklı mezheplerden en az 10 milyon Müslüman dokundu.”

“Kâbe’nin etrafında yedi tur dönüyorlar, sonra herkes olabildiğince ona dokunmaya çalışıyor ve dualarını, dileklerini, gözyaşlarını ve umutlarını bu parçanın üzerine bırakıyorlar. Bundan sonra tüm dualarının kabul olmasını umuyorlar” diye ekledi.

Yazışmalarda Ahmadi’nin Epstein’ı nasıl tanıdığı veya parçaların neden ona gönderildiği açıklanmıyor.

FUHUŞ ADASINI SORUYOR

Başka bir e-posta dizisinde ise, Suudi Arabistanlı olduğu belirtilen Ahmadi , Eylül 2017’de Karayipler’i vuran Irma Kasırgası’ndan sonra ağır hasar alan Epstein’in özel adasının durumunu soruyor.

Ahmadi, birkaç gün boyunca Epstein’ın sekreteriyle defalarca iletişime geçerek adadaki durumu sordu.

Sekreter, “Herkes güvende ve bu en önemlisi... bazı yapılar yıkıldı... ağaçlar gitti... iskele gitti... yollar geçilmez durumda... dışarıda başka hasarlar da var, ama içerisi iyi durumda... her yer karmakarışık ama hepsi yeniden inşa edilebilir! Kontrol ettiğiniz için teşekkürler,” diye yazdı. Ahmadi ise şu yanıtı verdi: “Yeni bir çadır göndereceğime söz veriyorum ;)”.

E-postalar, Ahmadi’nin Epstein’in adasını ziyaret edip etmediğini veya orada olup bitenlerin tam kapsamını anlayıp anlamadığını göstermiyor.

Küçük Saint James adası olarak bilinen bu yer, Epstein’ın cinsel istismar ve insan ticareti operasyonlarının üssü olarak kullanılıyordu.

Başka bir mesajda ise Epstein’ın uzun süredir asistanlığını yapan Lesley Groff, Ahmadi’ye bir DNA test kiti gönderdi. Bunun ne için olduğu belirsiz. Epstein, yazışmalarda Ahmadi ile nadiren doğrudan iletişim kurdu. Bir e-postada Groff’a şöyle sordu: “New York’tan ayrılmadan önce bugün Jeffrey’nin evine uğrayabilir miyim? Hoşça kal demek ve doğum gününü kutlamak için. Sadece 15 dakikaya ihtiyacım var.”

İSRAİL İSTİHSARATIYLA ÇALIŞIYOR

Ayrı olarak, Cuma akşamı yayınlanan bir FBI notunda Epstein’ın ABD ve İsrail istihbaratıyla çalıştığı belirtildi. “Epstein, İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak’a yakındı ve onun yanında casus olarak eğitildi” denildi notta.

Sızan e-postalarda Al-Ahmadi’nin, Epstein’a örtünün dini önemini vurguladığı ve “Bu siyah parçaya en az 10 milyon Müslüman dokundu, dualarını ve gözyaşlarını bıraktı” şeklinde ifadeler kullandığı görülüyor.

Gönderi, Epstein’in evine Mart 2017’de, hapis cezasını çektikten ve cinsel suçlu olarak kayıtlara geçtikten çok sonra ulaştı.

Gönderi “Suudi Arabistan’dan sanat eseri” olarak etiketlenmiş ve hem iç hem de dış Kisve parçalarını içermiştir.

