Dünya Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti

Halep'te bulunan bir tünelde arama sırasında meydana gelen patlamada 3 Suriye askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

Suriye'nin Halep iline bağlı Sırrin beldesinde arama tarama çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 3 asker öldü, 7 asker yaralandı.

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Sırrin'de Suriye ordusu, terör örgütü YPG'den arındırılan tünellerde arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, arama tarama çalışmaları sırasında örgüt tarafından tuzaklanan bomba infilak etti.

 

3 asker vefat etti

Patlama sonucu güvenlik güçlerinden 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Suriye ordusunun terörden arındırdığı bölgelerde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Terör örgütünün Fırat'ın doğusunda yerleşim yerlerine kazdığı tüneller daha önce Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenmişti.

