Rapor açıklandı! Fransa'da, 4 milyondan fazla kişi kötü barınma koşullarına sahip

Rapor açıklandı! Fransa'da, 4 milyondan fazla kişi kötü barınma koşullarına sahip

Fransa'da Dezavantajlılar için Konut Vakfının raporu açıklandı. Rapor, ülkede yaklaşık 4,2 milyon kişinin kötü barınma koşulları altında yaşadığını ortaya koydu.

Ekonomik kriz Fransa’yı etkilemeye devam ediyor. Eski adı "Abbe Pierre Vakfı" olan Dezavantajlılar için Konut Vakfı, Fransa'daki vatandaşların barınma koşullarına ilişkin bu yılki raporunu yayımladı.

Raporda, Fransa'da 2025 yılının konut meselesi açısından "kara bir yıl" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Ülkede, yaklaşık 4,2 milyon kişinin kötü barınma koşulları altında yaşadığına dikkat çekilen raporda, 12,2 milyon kişinin ise konut krizinden farklı derecelerde etkilendiği kaydedildi.

Raporda, Fransa'da 350 bin kişinin evsiz olduğu, bu kişilerin sokakta veya acil barınma merkezlerinde kaldığı belirtilirken, 2024'te 912 evsizin sokakta yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

