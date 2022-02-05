Şiddetli fırtına Amerika’ya kabusu yaşatıyor!

ABD’nin orta kesimlerinde dün başlayan sert kış şartları etkisini sürdürerek kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı.

ABD'de geçtiğimiz haftalarda başlayan ve büyük etki edeceği söylenen "Bomba Siklonu", ABD'nin bir çok eyaletini etkisi altına almıştı.

Bir hafta aradan sonra tekrar başlayan fırtına, ABD'nin orta kesimlerinden, kuzeydoğu eyaletlerine doğru ilerleyerek hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve buz yağmuru şeklindeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 eyalette 85 milyondan fazla kişi "hava durumu uyarısı" altında bulunuyor.

Yetkililer vatandaşları uyardı

New York ve Boston’da karla karışık yağmur devam ederken, yetkililer özellikle sıfırın altında soğukların yol açtığı yollardaki buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3 kişi hayatını kaybetti

Olumsuz hava şartlarının sebep olduğu kazalarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

300 bin kişi elektrik sıkıntısı çekti

PowerOutage sitesi verilerine göre, Ohio, Batı Virginia, Pennsylvania, Texas ve Tennessee eyaletlerinde 300 bin kişiyi kapsayan elektrik kesintileri yaşandı.

Toplam 6 bin 400 uçuş iptal edildi

FlightAware sitesi kayıtlarında, ABD içi ve uluslararası hatlarda bugün 2 bin 600’den fazla uçak seferi durdurulurken, dünden bu yana toplam uçuş iptali sayısının 6 bin 400’ü geçtiği bildirildi.