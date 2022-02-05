Şiddetli fırtına Amerika’ya kabusu yaşatıyor!
Yaşanan yoğun kış ve fırtına nedeniyle ABD’nin birçok eyaletinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülkede 85 milyondan fazla kişi hava şartlarına karşı uyarıldı. Elektrik kesintisi aynı zamanda 6 bin 400 uçuşun iptaline neden oldu. Fırtına nedeniyle ülkede kaos yaşanıyor.
ABD’nin orta kesimlerinde dün başlayan sert kış şartları etkisini sürdürerek kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı.
ABD'de geçtiğimiz haftalarda başlayan ve büyük etki edeceği söylenen "Bomba Siklonu", ABD'nin bir çok eyaletini etkisi altına almıştı.
Bir hafta aradan sonra tekrar başlayan fırtına, ABD'nin orta kesimlerinden, kuzeydoğu eyaletlerine doğru ilerleyerek hayatı olumsuz etkiledi.
Kar ve buz yağmuru şeklindeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 eyalette 85 milyondan fazla kişi "hava durumu uyarısı" altında bulunuyor.
Yetkililer vatandaşları uyardı
New York ve Boston’da karla karışık yağmur devam ederken, yetkililer özellikle sıfırın altında soğukların yol açtığı yollardaki buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3 kişi hayatını kaybetti
Olumsuz hava şartlarının sebep olduğu kazalarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
300 bin kişi elektrik sıkıntısı çekti
PowerOutage sitesi verilerine göre, Ohio, Batı Virginia, Pennsylvania, Texas ve Tennessee eyaletlerinde 300 bin kişiyi kapsayan elektrik kesintileri yaşandı.
Toplam 6 bin 400 uçuş iptal edildi
FlightAware sitesi kayıtlarında, ABD içi ve uluslararası hatlarda bugün 2 bin 600’den fazla uçak seferi durdurulurken, dünden bu yana toplam uçuş iptali sayısının 6 bin 400’ü geçtiği bildirildi.