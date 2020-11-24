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Aktüel Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri kadınlara güç veriyor
Aktüel

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri kadınlara güç veriyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 81 ilde faaliyet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri, şiddet mağduru kadınlar ve çocuklarına destek sağlıyor - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz: - "Bakanlığımızın kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin çalışması, kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yürütülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:14:38 -
Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri kadınlara güç veriyor

BURSA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadınların ve beraberindeki çocukların, maruz kaldıkları her türlü şiddetten korunması, gereken tedbirlerin alınması, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve nedenlerinin araştırılması için hizmet veriyor.

Yaklaşık 8 yıl önce 14 pilot ilde hizmete açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, şu an 81 faaliyet yürütüyor. Bursa'da 2012 yılında hizmete açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 7 gün 24 saat, şiddet mağduru kadın ve çocuklarının her türlü ihtiyaçlarına destek sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın, kadına yönelik şiddetle mücadelede çatı kurum olarak hizmet verdiğini söyledi.

Yılmaz, şiddete maruz kalan vatandaşların ŞÖNİM'lere doğrudan ya da emniyet, jandarma ve diğer kurumların aracılığıyla başvurabileceğini belirterek, ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın da bu konuda yardım verdiğini kaydetti.

Merkezlerde şiddet mağdurları ve beraberindeki çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için psikolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı, sosyolog, polis irtibat görevlisi gibi farklı uzmanlık alanlarından meslek elemanlarının görev yaptığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Müdürlüğümüze ve baroya bağlı avukatlar ile İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanlarımızla hizmet alan kadınlarımızın güçlenmelerine destek sağlamaktayız. Böylelikle şiddet mağdurlarının ve beraberindeki çocukların ihtiyaç duyduğu destekler, tek mekanizma tarafından sağlanmaktadır. ŞÖNİM'lerde mağdurların öncelikle güvenliği sağlanarak, ihtiyaçları tespit edilir. İhtiyaçlarına göre psikolojik, sosyal, ekonomik, hukuki destek verilir ve barınma yeri sağlanır."

Yılmaz, Bursa'da bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde mağdurlara yönelik aile içi şiddet kayıt formları ve tedbir kararlarının izlenmesinin yanı sıra şiddetin ortadan kaldırılabilmesi için koruyucu ve önleyici çalışmaların da yapıldığını dile getirerek, "İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele ve paydaş kurumlara yönelik eğitim çalışmalarımız da bir yandan devam etmektedir. Bakanlığımızın kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin çalışması, kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yürütülmektedir. Yalnız değilsiniz, bu ilde ŞÖNİM var." ifadelerini kullandı.

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