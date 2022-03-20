Şiddet köpekten gelince kadın dernekleri 'salağa' yatıyor! Başıboş köpekler bir anda saldırdı

Büyük şok yaşayan Ayşe İnce’yi çevreden yetişen insanlar zor da olsa kurtardı. Başıboş köpek saldırısı sonrasında gelen ambulansla Milas Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Bacaklarında ve kollarındaki çok sayıda ısırma ve dişleme yaralarına dikiş atıldı. Düşme nedeniyle başında şişlikler oluştu.

Milas Devlet Hastanesi de tedavi altına alınan Ayşe İnce “Her gün aynı parktan korkarak alışverişe gidiyorum. Çoğu zaman torunum yanımda oluyordu. Ya torunum yanımda olsaydı? Bu başıboş köpeklere bir an önce acil çözüm bulunması gerek. Havalar ısınınca onlarca köpek bu parkta çocuklara saldırırsa ne olacak? Belediyeye birçok kez dilekçeler verildi ama bir çözüm olmadı. Sadece toplayıp, ‘kısırlaştırdık’ deyip geri salıyorlar. Belediyenin barınağı mı yetersiz yoksa? Ben de bir hayvanseverim ancak bu yaşadığım olayı ömrümce unutmayacağım. Karakolda gereken şikayetlerimi de yaptım. Çünkü bu bölgede başıboş köpeklerin ilk ısırdığı ben değilim. Çok köpek saldırısı yaşandı bu bölgede, Son da olmayacak. Yetkililerden bu duruma gereken çözümü bekliyorum.” dedi.

Kaynak: Yeniçağ