Sicil affı 2021 çıkacak mı? Kredi kartı sicil kayıtları siliniyor mu?

Sicil affı son dakika. Sicil affı, geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu borçlanma sebebiyle kredi çekemeyen kişileri kara listeden çıkartacak, sicilleri temizlenen vatandaşlar ve esnaflar kredi çekebilecek.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tarafından meclise sunulan Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi ile bankalara borcu olanlara iyi haber geldi. Yokuş tarafından yapılan açıklama ile kanun teklifinin amacı “Teklif ile, bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve varlık yönetim şirketleri tarafından hakkında icra takibi başlatılmış ya da tarafına ihtar çekilmiş tüketici kredisi veya kredi kartı borcu bulunanların borçlarını yapılandırması, İcra ve İflas Kanunu kapsamında sürelerin durdurulması ile Merkez Bankası, bankalar ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından tutulan sicil kayıtlarının silinmesi” olarak sıralandı.

Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı?

Düzenlenen kanun teklifinde vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları hakkında faiz ve ekstra gecikmeden kaynaklanan ekstra maliyetlerden arındırılarak ana para borcu peşin ya da 5 seneye kadar vadeli olacak şekilde yapılandırma kapsamına alınacak. Aynı zamanda mevcut faiz ve gecikme borçları da silinecek. Meclise sunulan kanun teklifinin yasalaşması durumunda kredi derecelendirme kuruluşları ve Merkez Bankası tarafından sunulan ve halk arasında kara liste olarak anılan kredi sicili kayıtları da silinecek.