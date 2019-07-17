0553 313 94 23

Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi

Siirt’in Eruh ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmalardan yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:13
Sıcaktan bunalan tavşanların dondurma keyfi

Siirt’in Eruh ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmalardan yemesi renkli görüntüler oluşturdu.


Eruh’ta bir kafe sahibi, bağda bulduğu yaban tavşanlarını iş yerine getirip beslemeye başladı. Emin Aksu isimli iş yeri sahibi, ’Yaban’ ismini verdiği tavşanları müşterilerle iç içe olmaya başladı. Bazı müşteriler, tavşanın yeşillik yemediğini görünce dondurma ikram etti. Tavşanların, müşterilerin uzattığı dondurmaları yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Prof. Dr. Mustafa Tayar: "Kokoreçten özür dileme zamanı geldi"
    1. (Özel) Prof. Dr. Mustafa Tayar:..
    2. 10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına..
    3. Erzurum’da hafif şiddetli deprem
    4. Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
    5. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    6. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    7. YÖK atlas tercih robotu ÖSYM 2019 YKS..
    8. Almanya’nın yeni savunma bakanı belli..
    9. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    10. Beyşehir’e dev Türk bayrağı
    11. Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    12. Borsa güne yükselişle başladı
    13. Haziranda ayında konut satışlarında..
    14. 1355 yataklı dev sağlık üssü hizmette
    15. Avrupa’da rakip PAOK
    16. 28 Şubat’ın darbe olmadığını..
    17. Giresun'da oto galericinin öldürülmesi
    18. Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da..
    19. Sadakataşı'ndan Tanzanya'da katarakt..
    20. Yenipazar lavanta kokmaya başladı
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!