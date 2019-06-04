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Sıcaktan bunalan soluğu Limni Gölünde alıyor

Birden bire bastıran Afrika sıcakları sonucu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üzerinde arttığı Doğu Karadeniz bölgesinde vatandaşlar serinlemek için denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkına akın ediyor.

04 Haziran 2019 Salı 10:22
Sıcaktan bunalan soluğu Limni Gölünde alıyor

Birden bire bastıran Afrika sıcakları sonucu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üzerinde arttığı Doğu Karadeniz bölgesinde vatandaşlar serinlemek için denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkına akın ediyor.


Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan Zigana dağı eteklerinde yer alan ve "Zigana’nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkına gelen ziyaretçiler montlarıyla veya işletmeci tarafından verilen battaniyelerle oturmak zorunda kalıyor.


Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında, Zigana dağının eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı sıcak havadan kaçıp yeşilin, su ve kuş sesinin içerisinde huzur arayanların adresi oldu.


Kış mevsiminin ardından geçtiğimiz ay yeni sezona başlayan Limni Gölü Tabiat Parkı 9 günlük Ramazan Bayramında yerli ve yabancı turistlerin mekanı olacak.


Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla ‘Huzur veren mekan’ olarak adlandırılan Limni Gölü Tabiat Parkı’nın işletmecisi Murat Eroğlu, yeşilin her tonunun hakim olduğu, çevresindeki binbir çiçekli yaylalarıyla, düşük nem oranı ve manzarasıyla adeta cenneti andırması nedeniyle doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olan Limni Gölü Tabiat Parkında bu yıl hedeflerinin 300 bin turisti ağırlamak olduğunu söyledi.


Tabiat parkında bulunan 20 adet kır evinde konaklama imkanı sağlandığını da kaydeden Eroğlu, Ramazan ayı boyunca tesiste bazı iyileştirmeler yaptıklarını ve tüm doğa severleri Limni Gölüne davet ettiklerini kaydetti.


Tabiat parkına ulaşımın hem Zigana dağı zirve geçidinden hem de Zigana köyü içerisinden sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Eroğlu, semaver çayı ve dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan pirzolası ve kuymağıyla bilinen Limni Gölü Tabiat Parkının hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşım sağlanabilmesi nedeniyle doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olarak nitelendirildiğini söyledi.


Çevresindeki yaylalar ve doğal maden suları ile çok sayıda imkan sunulan Limni Gölü Tabiat Parkında oturma grupları, kamelyalar, seyir terası, yürüyüş yolları ve çocuklar için 4 ayrı oyun grubu yer alırken önceki yıllarda yol sıkıntısı olan bölgeye geçtiğimiz yıllarda yapılan beton yol çalışmasının ardından ulaşım daha rahat hale geldi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:22
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