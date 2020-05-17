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Sıcaktan bunalan koyunları kırparak rahatlatıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar yükselince, bunalan koyunlar kırpılarak sıcaklardan daha az etkilenmesi sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:06:19 -
Sıcaktan bunalan koyunları kırparak rahatlatıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar yükselince, bunalan koyunlar kırpılarak sıcaklardan daha az etkilenmesi sağlanıyor.


Tüm Ege’de etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerine çıkan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede sıcaklıklar 36 dereceye kadar yükselirken Burhaniye ilçesinde sıcaklardan olumsuz etkilenen koyunlar kırpılarak rahatlamaları sağlanıyor. Koyunların kırpılmadan yünleri nedeniyle sıcaklığı çok daha fazla hissettiklerini ifade eden çiftlik sahibi Eray Dede, “Yaz sezonu geldi. Koyunları kırpmaya başladık. Koyunlar yanmaya başladı havaların ısınmasıyla. Her sene aynı şekilde havalar ısınınca koyunları kırpıyoruz. Koyunlar rahatladığı zaman biz de rahatlamış oluyoruz. Koyunun üzerinden yünü çıktığı zaman koyun sıcakta daha rahat hareket ediyor. Daha verimli oluyor. Sütün de artış oluyor. Koyunların yayılımında da iyi oluyor” dedi.

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