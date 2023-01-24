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Tarım Sıcaklıklar 25 dereceyi buldu! Fındık üreticilerinin gözü kar yağışında
Tarım

Sıcaklıklar 25 dereceyi buldu! Fındık üreticilerinin gözü kar yağışında

Türkiye son yılların en sıcak kış mevsimini geçiriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar çiftçileri kara kara düşündürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 13:41:00 -

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Batı Karadeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi fındık üreticisini kaygılandırıyor.

Türkiye'nin fındık üretiminde önde gelen Alaplı ilçesinde son haftalarda özellikle sahil ve orta kesiminde hava sıcaklığının 25 dereceye kadar seyretmesi üreticileri kaygılandırıyor. İlçesinde fındık üreticiliği yapan Mustafa Kanca, uygun mevsim koşullarının oluşmamasının hasat dönemini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Fındığın istenilen verim ve kaliteyi yakalaması için kış aylarında uyku arasında bir soğuklama dönemini yaşaması gerektiğine işaret eden Kanca, "Geçen yılın bu dönemlerinde bölgemize kar yaşardık, maalesef bu sene ocak ayının ortalarında beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Bu durumda havaların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi üzerine fındık üreticisi tedirgin oldu. Çünkü fındık hava şartları böyle gitmesi durumunda fındık püskülleri erken açacaktır ki şubat ve mart ayında yağacak bir kar zirai don olması anlamına gelir. Bu nedenle fındıkta bir dinlenme süreci olması lazım ancak beklediğimiz kar yağışının olmaması nedeniyle fındık bu sürecini tamamlayamıyor. Bu da fındık üreticilerini tedirgin ediyor. Fındıktan iyi ve verimli bir ürün için üşümesi şart. Bu nedenle bölgemize üreticiler olarak kar yağmasını bekliyoruz“ dedi.

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