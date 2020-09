Sıcaklık orman yangınlarının en önemli sebebi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, ülkemizde hemen hemen her gün çıkan orman yangınlarına ilişkin gazetemiz Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların ormana sahip olan her ülkenin problemi olduğunu söyleyen Yunus Kılıç, “Yangınların yüzde 85’inin nereden kaynaklı olduğu açıklanamıyor. Ama bilinenlerin içerisinde yüzde 15’inin insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Her şeye rağmen orman yangınlarında ateş ve sıcaklık büyük bir etken. Mevsime göre biraz daha yüksek bir sıcaklıkla seyrediyor. Bunlar da orman yangınlarının en önemli sebepleri. Kümülatif olarak toplamda baktığımız zaman Türkiye dünyada orman varlığını artıran birkaç ülkeden bir tanesi. Bir de yangınlara müdahale etme sürecini en iyi şekilde artıran ve yöneten ülkelerden de bir tanesiyiz. Yani orman yangını ile mücadele süremizi 11-12 dk düşürdük. Orman yangınlarıyla mücadele hedefimiz 10 dk altına düşmesi. Bu da Türkiye için çok önemli bir kazanım” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye orman varlığını 22,4 milyon hektara çıkardı!

Ortalama bir yangında kaybedilen arazi büyüklüğünün ne kadar olduğuna bakılması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, “Türkiye’de yangınlarda kaybedilen alan o kadar düştü ki. Ortalama arazi miktarı 3,5 dönüme kadar. Dünya ölçeklerindeki diğer ülkelere bakıldığı zaman ciddi bir kazanım. Orman varlığını Türkiye 22.4 milyon hektara çıkardı. Bu da aşağı yukarı Türkiye’nin arazi varlığının yaklaşık yüzde 30’una tekabül eden bir alan” ifadelerini kullandı. “Orman yangınlarında bir provokasyon olma ihtimali insanın aklına gelmiyor değil” diyen Yunus Kılıç, “Bir ormanın 5-6 bölümünden bir anda yangın oluşabiliyor. Eski yıllarda özellikle terör örgütlerinin orman yangınları için kasıtlı girişimleri olduğunu biliyoruz. Ama sonuçta şu anda İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir verisi olmadığı için böyle bir şey söylemek doğru değil. Bunlar gerekli araştırmalar neticesinde ortaya çıkar. Kötü niyetli insanlar her zaman olabilir. Şüpheci olmamız lazım” şeklinde konuştu.