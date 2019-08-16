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Sıcaklık, mevsim normallerine düşecek

Meteoroloji 13.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:59
Sıcaklık, mevsim normallerine düşecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de sıcaklığın mevsim normallerine düşeceği ve kuvvetli rüzgarın eseceğini bildirdi.


Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman’da az bulutlu ve açık, Tunceli ve Bingöl’de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1 ile 3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir"denildi.


Rüzgarların güneydoğulu yönlerden bölge genelinde orta kuvvette esmesinin beklendiğini de bildiren merkez,öğleden sonra Tunceli ve Bingöl’ün kuzeyi ile Elazığ’ın doğusunda. akşam saatlerinde ise Malatya’nın kuzeyinde rüzgarınkuvvetli eseceğini aktardı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:59
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