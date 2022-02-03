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Yerel Sıcaklığın -30 derece olduğu o ilde bir kurt ayakta donarak öldü!
Yerel

Sıcaklığın -30 derece olduğu o ilde bir kurt ayakta donarak öldü!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, ayakta donmuş halde kurt buldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:40:00 -
Sıcaklığın -30 derece olduğu o ilde bir kurt ayakta donarak öldü!

Sivas'ın Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt ile karşılaştı.

DHA'da yer alan habere göre kurdun yanına yaklaşan grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu fark etti. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Son dakika haberine göre ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak´ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.

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