0553 313 94 23

Sıcaklarda serinleten içecek tarifi!

Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle içecek tüketimi artmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmaların gazlı içeceklerin veya hazır meyve sularının kanseri tetikleyici görevi olduğu saptandı. Peki ev yapımı sağlıklı serinletici içecek yapmak mümkün mü? Evinizde katkısız doğal meyve suları tarifinizle yaz sıcaklarında serinleyebilirsiniz. İşte serinleten yaz içeceği tarifi...

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:47
Sıcaklarda serinleten içecek tarifi!

Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle içecek tüketimi artmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmaların gazlı içeceklerin veya hazır meyve sularının kanseri tetikleyici görevi olduğu saptandı. Peki ev yapımı sağlıklı serinletici içecek yapmak mümkün mü? Evinizde katkısız doğal meyve suları tarifinizle yaz sıcaklarında serinleyebilirsiniz. İşte serinleten yaz içeceği tarifi...

Fesleğenli limonata tarifi

Malzemeler:

4 adet limon, 1 adet misket limonu, 4-5 yemek kaşığı bal, 10+ 5 yaprak fesleğen.

Yapılışı: Limonların ve misket limonunun kabuklarını, beyaz kısımlarını almayacak şekilde rendeleyin. 10 yaprak fesleğeni ince ince doğrayın. Bir kaba bal, fesleğen ile limon kabuklarını alın ve en az 3-4 saat buzdolabında bekletin (Ne kadar uzun süre bekletirseniz aromalar o kadar yoğun olacaktır.) Limon ve misket limonunun suyunu sıkın. Beklettiğiniz karşımı bir süzgece alın ve bu karışımı, üzerine limon suyunu dökerek, bir sürahiye alın. Üzerine 1,5 litre su ekleyin. (Daha yoğun tat isterseniz daha az ekleyebilirsiniz.) En sona ayırdığınız 5 yaprak fesleğeni de servis ederken bardaklara ilave edin. Fesleğen vücutta inflamasyonu azaltıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Limon ise yüksek C vitamini içermesi sayesinde sadece soğuk algınlığına değil kalp hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.

Şeftalili soda tarifi

Malzemeler: 2 adet kokulu şeftali, ½ adet misket limonu, 2-3 dal taze biberiye, 2 şişe maden suyu.

Yapılışı: 1 adet şeftaliyi püre haline getirin ve içine ½ adet misket limonunu sıkın. Diğer şeftaliyi ise küp küp doğrayın. Bardaklara püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin. Üzerine sodayı dökün. Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis edin. Şeftali, içeriğindeki fosfor sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve diş sağlığını güçlendirmede etkili oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:47
  1. yaz içeceği
  2. serinleten içecek tarifi
  3. yaz içeceği tarifi
  4. ev yapımı meyve suyu
  5. ev yapımı içecek tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü
    1. Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü
    2. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen..
    3. İrem Yaman ve Nafia Kuş’tan altın..
    4. Sıcaklarda serinleten içecek tarifi!
    5. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede..
    6. Yetenek Sizsiniz finalisti kendisine..
    7. Prostat iltihabı nedir? Prostat..
    8. Üsküp’te Srebrenitsa soykırımı için..
    9. Konya'da trafik kazası: 7 yaralı
    10. Çin temsilcisinden Hong Kong..
    11. Göçmen kaçakçılığı operasyonuna 41..
    12. Köstebek Pasta Tarifi | Muzlu köstebek..
    13. Beyoğlu’nda motosikletli magandalar..
    14. Gürcistan’a taş büyüklüğünde dolu yağdı
    15. ABD'li milyarder Epstein için ev hapsi..
    16. Seçimleri bilen anketçiden dikkat..
    17. Cizre’de devriye gezen mahalle..
    18. Şırnak'ta terör saldırısı! Yaralılar var
    19. Milletvekilleri: Reis bizler seninleyiz
    20. MS hastalığı nedir? MS hastalığı..
    21. "ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda..
    22. 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yegin: Bir daha..
    23. Vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü..
    24. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    25. Ekrem İmamoğlu makamını kime emanet..
    26. Kanada'da 15 Temmuz konulu resim..
    27. Büyük İpek Yolu 1. Uluslararası..
    28. Beyoğlu'nda silahlı saldırı
    29. Twitter çöktü mü? Twitter neden..
    30. Joss Stone İstanbul'da konser verdi
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap