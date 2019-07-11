Sıcaklarda serinleten içecek tarifi!

Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle içecek tüketimi artmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmaların gazlı içeceklerin veya hazır meyve sularının kanseri tetikleyici görevi olduğu saptandı. Peki ev yapımı sağlıklı serinletici içecek yapmak mümkün mü? Evinizde katkısız doğal meyve suları tarifinizle yaz sıcaklarında serinleyebilirsiniz. İşte serinleten yaz içeceği tarifi...

Fesleğenli limonata tarifi

Malzemeler:

4 adet limon, 1 adet misket limonu, 4-5 yemek kaşığı bal, 10+ 5 yaprak fesleğen.

Yapılışı: Limonların ve misket limonunun kabuklarını, beyaz kısımlarını almayacak şekilde rendeleyin. 10 yaprak fesleğeni ince ince doğrayın. Bir kaba bal, fesleğen ile limon kabuklarını alın ve en az 3-4 saat buzdolabında bekletin (Ne kadar uzun süre bekletirseniz aromalar o kadar yoğun olacaktır.) Limon ve misket limonunun suyunu sıkın. Beklettiğiniz karşımı bir süzgece alın ve bu karışımı, üzerine limon suyunu dökerek, bir sürahiye alın. Üzerine 1,5 litre su ekleyin. (Daha yoğun tat isterseniz daha az ekleyebilirsiniz.) En sona ayırdığınız 5 yaprak fesleğeni de servis ederken bardaklara ilave edin. Fesleğen vücutta inflamasyonu azaltıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Limon ise yüksek C vitamini içermesi sayesinde sadece soğuk algınlığına değil kalp hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.

Şeftalili soda tarifi

Malzemeler: 2 adet kokulu şeftali, ½ adet misket limonu, 2-3 dal taze biberiye, 2 şişe maden suyu.

Yapılışı: 1 adet şeftaliyi püre haline getirin ve içine ½ adet misket limonunu sıkın. Diğer şeftaliyi ise küp küp doğrayın. Bardaklara püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin. Üzerine sodayı dökün. Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis edin. Şeftali, içeriğindeki fosfor sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve diş sağlığını güçlendirmede etkili oluyor.