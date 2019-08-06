Sıcaklar kalpten vuruyor

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Dr. Halil Tolga Koçum, sıcak çarpması halinde ileri derecede tansiyon düşüklüğü ortaya çıkabildiğini bu durumun yaşlılarda bayılmaya kadar giden sorunlara yol açtığını söyledi.

Sıcak havalarda kalp ile ilgili sorunlar yaşamamak için korunma yollarını bilmenin ve buna göre tedbir almanın önemine değinen Prof. Dr. Halil Tolga Koçum, aşırı sıcakların kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulundu.

Sıcaklar olumsuz etkiliyor

Prof. Dr. Koçum, kalp üzerindeki en kötü etkinin sıcak hava dalgalarında hissedildiğini söyleyerek, “Örneğin 1995 yılında ABD’nin Chicago kentinde yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle 700 ölüm gözlenmiş ve bunların yaklaşık yüzde 40’ının daha önceden bilinen kalp hastalığı olanlarda gerçekleştiği saptanmıştır. 2003 yılında Avrupa’da yaşanan sıcak hava dalgasında ise bilinen kalp hastalığı olanlarda gerçekleşen ölüm oranlarının, mevsim normallerinde iklim koşulları yaşanan zamanlara göre yüzde 30 daha fazla olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Yaşlılar daha fazla risk altında

Sıcak ve bunaltıcı günlerde kalbin, vücudu soğutan temel mekanizma olan terleme olayını başlatmak için normalden daha fazla kan pompalamak zorunda kaldığını ifade eden Koçum, “Yaşımız ilerledikçe, vücut sıcaklığımızı dengeleme yeteneğimiz de azalıyor. Sıcak çarpması durumu, vücudumuzun kendini soğutma işlevinde başarısız olması ile ortaya çıkıyor. Halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı-dönmesi, kas seğirmesi ve bilinç bulanıklığı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler organ yetmezliklerine dahi yol açabilecek kadar önemli bir durum. İlerleyen yaşla beraber tüm atardamarlarda artan plak yükü nedeniyle damarlar daha sert bir yapıya dönüşüyor, susama hissinde bir azalma oluyor. Sıcak çarpması halinde ileri derecede tansiyon düşüklüğü ortaya çıkabiliyor. Bu durum yaşlılarda bayılmaya kadar giden sorunlara yol açıyor” diye konuştu.

İlaç kullanımına dikkat

Kalp hastalıkları ya da hipertansiyon için kullanılan ilaçlara karşı sıcak havalarda temkinli olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Koçum, “Bazı ilaçlar güneş ışığı hassasiyeti nedeniyle cilt reaksiyonlarına yol açabilir. İdrar söktürücü özelliği olan ilaçlar ise aşırı su kaybına neden olarak sağlığı bozabilir” şeklinde konuştu.

Susuzluk tehlikeli

Dehidratasyon yani susuzluğun vücudun ihtiyacı olan suyun metabolizmada olmadığı anlamına geldiğini kaydeden Koçum, “Böyle bir durumda önce kan hacmi düşüyor, sonra da organlara pompalanan kan miktarı hızla azalıyor. Ardından, uç vakalarda organların işlevlerini yitirdiği bile görülebiliyor. Yeterli miktarda su içmek önemli. Bazen minerallerin de terleme yoluyla kaybedilmesi sonucunda metabolizmada sorunlar gözlenebiliyor. Bu gibi durumlarda söz konusu maddelerin hızla yerine konulması gerektiğinden yeterli miktarda sıvı alımı büyük önem kazanıyor” dedi.

Yeterli önlemler alındıktan sonra sıcak havalarda kalp sağlığını korumanın kolaylıkla mümkün olduğunun söyleyen Prof. Dr. Halil Tolga Koçum, şu önerilerde bulunuyor:

“Bol su için: Su kaybını yaşamadan önce su tüketmek önemlidir. Su içmek için susamayı beklemeyin. Aşırı miktarda kafein ve alkolden uzak durun. Açık renkli idrar çıkarmak yeterli sıvı aldığınızın en iyi göstergesidir.

Uygun giysiler seçin: Hafif ve açık renkli kıyafetleri, nefes alan pamuklu kumaşları tercih edin.

Güneşten korunun: Güneşin en tepede olduğu 11:00 ila 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya gayret edin ve dinlenin. Dışarıya çıkacaksanız mutlaka şapka veya şemsiye kullanın.”