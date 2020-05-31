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Aktüel

Sıcak su havuzunda ölü bulundu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 49 yaşındaki şahıs, girdiği açık sıcak su havuzunda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:36:27 -
Sıcak su havuzunda ölü bulundu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 49 yaşındaki şahıs, girdiği açık sıcak su havuzunda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Dereköy’de ikamet eden 4 çocuk babası Hasan Şafak (49), gece saatlerinde ilçeye bağlı Sefaköy’de halk arasında “Uyuz Hamamı” olarak bilinen açık sıcak su havuzuna girdi. Gece yarısına doğru Şafak’ı bir köylü havuzda hareketsiz halde görerek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Maktulün yakınları Şafak’ın daha önce beyin kanaması geçirdiğini söylediler.


Hastane morguna kaldırılan Hasan Şafak’ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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