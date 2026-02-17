  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan İbrahim Kalın tek tek açıkladı! MİT’ten Suriye’de müthiş hamleler Başvuru şartları açıklandı: İspanya 1 milyon kişiye oturum verecek Fransızlar yatırım için sırada bekliyor Türkiye’ye 5 milyar Euro Yeni casusluk sistemi ortaya çıktı! İsrail sizi arabanızda izliyor Sahur ve iftar öncesi ekran başına! Ramazan-ı Şerif’in heyecanı Akit TV’de Araştırma şok etti: Almanya’nın nüfusu yüzde 10 azalabilir Çifte vatandaş Siyonistler yeniden gündem! Soykırımcı Jessy Bahar İstanbul’da mı? Suç örgütü davasında 12'nci duruşma! Aziz İhsan Aktaş’ın oğlu savunma yaptı 'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi Ukrayna Avrupa’ya karşı her kozunu kullanıyor Petrol baskısı ve şantaj
Dünya Sıcak saatler: Rusya İHA'larla vuruldu!
Dünya

Sıcak saatler: Rusya İHA'larla vuruldu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sıcak saatler: Rusya İHA'larla vuruldu!

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'daki petrol terminaline ve kimya fabrikasına İHA saldırıları düzenledi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar müzakerelere rağmen devam ediyor.

 

RUSYA'NIN KRİTİK PETROL TERMİNALİ VURULDU

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Taman petrol terminaline ve Ural Dağları yakınlarındaki Perm bölgesindeki bir kimya fabrikasına İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

SBU yetkilisi, Taman terminaline yapılan saldırının 22 Ocak'tan bu yana SBU tarafından bu tesise düzenlenen ikinci saldırı olduğunu söyledi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23