Sıcak saatler: Rusya İHA'larla vuruldu!

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar müzakerelere rağmen devam ediyor.

RUSYA'NIN KRİTİK PETROL TERMİNALİ VURULDU

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Taman petrol terminaline ve Ural Dağları yakınlarındaki Perm bölgesindeki bir kimya fabrikasına İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

SBU yetkilisi, Taman terminaline yapılan saldırının 22 Ocak'tan bu yana SBU tarafından bu tesise düzenlenen ikinci saldırı olduğunu söyledi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.