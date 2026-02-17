Şiddetli yağış sebebiyle eğitime ara!
Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Adana’nın Feke ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, tedbir amaçlı 18 Şubat’ta taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.