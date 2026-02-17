Başkan İbrahim Kalın tek tek açıkladı! MİT’ten Suriye’de müthiş hamleler

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Raporda görüşlerine yer verilen MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın milli güvenliği ilgilendiren her alanda ülkenin stratejik çıkarlarını gözeterek kritik görevler yerine getirdiğini bildirdi.

Türkiye'yi hedef alan casusluk girişimlerinin akamete uğratıldığını vurgulayan Kalın, şunları kaydetti;

Terör kamburundan kurtulma yolunda mesafe kateden ülkemiz Terörsüz Türkiye hedefiyle; yalnızca bir güvenlik başarısı değil küresel belirsizlikler çağında devletimizin kendi kaderini tayin etmesi ve bölgesel istikrar sağlanması konusunda önemli bir stratejik kazanım da elde etmiş olacaktır.

Ülkemiz ve bölge için güvenlik başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutta ciddi kazanımlar sunacak olan Terörsüz Türkiye sürecinde doğrudan görev üstlenen Teşkilatımız; yürütülen çalışmalarda tüm olası senaryoları hassasiyetle irdelemiş ve teyakkuzu elden bırakmadan adımlarını atmıştır.

Suriye krizinin başlangıcından çözümüne kadarki süreçte aktif rol alan MİT, 8 Aralık Devrimi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede Suriye’ye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Öte yandan yeni bir devlet inşası sürecinde, Suriye’de ülkemiz aleyhine oluşabilecek yeni tehdit unsurları karşısında ön alıcı adımlar atılarak sınır bölgemizde milli güvenliğimize karşı yeni tehditlerin oluşmasının önüne geçilmiştir.