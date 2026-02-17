  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Davutoğlu: Geçim sıkıntısı çekiyorum! Eşim de çalışıyor geçinmekte zorlanıyoruz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğini açıkladı. Maddi sıkıntılar çektiğini anlatan Davutoğlu eşinin de çalışmasına rağmen zorlandıklarını anlattı.

"İlker Karagöz ile Çalar Saat" programına konuk olan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu geçim sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Davutoğlu, "Maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eski bir başbakan dönemimdeki gibi değilim. Bir genel başkan olarak, konuklarımı bir başbakan gibi ağırlayamıyorum. Beni de zorlayan şeyler oluyor. Eşim de çalışıyor. Ancak kendi yağımızla kavruluyoruz" ifadelerini kullandı.

En temel iftar sofrasının maliyetinin de en az 10 bin lira olduğunu söyleyen Davutoğlu, 2027 sonbaharında erken seçim olabileceğinin altını çizdi.

Yorumlar

hasel

Sayın DAVUTOĞLU,bu Millete HİKAYE anlatma.Milleti aptal yerine mi koyuyorsunuz.Eşinizde çalışıyormuş.Ne kadar aileye para girdiğini bilmiyorum.Ama,tahmin ediyorum.Bütün harcamalarınızın dökümanını yayınlasanızda size inanmam.Normal vatandaş gibi ol,fazla açılma derim.

Nuri

Yapma ya. Bu memlekette memurlar ocak ve temmuz aylarında zam alırlar. Sen ne yaptın başbakan iken? Akademisyenler için ocağı bile beklemeden kasım ayında hem yüksek öğretim tazminatı hem de akademik teşvik ödeğini çıkardın. Buna rağmen geçinemiyor musun vah üzüldüm ibanını at da fitre ve zekatımızı sana verelim.
