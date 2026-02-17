İranlı yetkili açık açık söyledi! Hürmüz boğazında yeni tehlike

Hürmüz Boğazı'nda devam eden askeri tatbikat sırasında İran devlet televizyonuna konuşan Tuğamiral Tengsiri, Hürmüz'ün kapatılıp kapatılmayacağı sorusuna, "Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı devletin büyüklerine aittir. Ben bir asker olarak büyüklerimiz böyle bir karar alırsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu söylüyorum." cevabını verdi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi üzerine İran, dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtilmişti.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.