Ülkede vatandaşlar panik halinde! Aşırı yağışlar dev obruk oluşturdu
Dünya

Ülkede vatandaşlar panik halinde! Aşırı yağışlar dev obruk oluşturdu

Endonezya'da aşırı yağışlar ve sel obruğa neden oldu. Obruk genişleyerek 4 futbol sahası büyüklüğüne ulaştı.

Endonezya'nın Açe eyaletindeki Pondok Balik köyünde devasa bir obruk oluştu. 4 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen obruğun genişlemeye devam ettiği belirtiliyor.

OBRUK 4 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yetkililer, obruğun çevresinde ciddi toprak hareketliliği gözlendiğini, özellikle yağışların artması halinde yeni heyelanların yaşanabileceğini bildirdi.

Obrukların kireç taşı gibi yumuşak kayaların çok olduğu bölgelerde daha sık meydana geldiği belirtiliyor.

Bölgede devam eden toprak kaymaları nedeniyle alanın can güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğu belirtildi. Endonezya hükümeti, önlem amacıyla söz konusu bölgeyi "kırmızı bölge" ilan ederek halkın girişini tamamen yasakladı.

 

UZMANLAR OBRUK BÜYÜYEBİLİR DİYOR

Oluşan obruğun bölgede yetiştirilen biber ve şeker kamışı gibi birçok tarım ürününü yok ettiği açıklandı. Jeologlara göre, alttaki kaya ve kumun yeraltı suyunu kolayca emmesi ve bu durumun toprağı ani çökmelere açık hale getirmesi sonucu bu obruklar oluşuyor.

Uzmanlar, su akışı kontrol altına alınmadığı takdirde obruğun büyümeye devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

