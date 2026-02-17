  • İSTANBUL
Fethiye'de otomobil duvara tosladı! Bir can kaybı var: Bölgeye ekipler yağdı

Fethiye'de otomobil duvara tosladı! Bir can kaybı var: Bölgeye ekipler yağdı

Muğla’nın gözde ilçesi Fethiye’de gece saatlerinde meydana gelen feci kaza yürekleri dağladı. Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi üzerindeki kavşakta kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki duvara adeta ok gibi saplandı. Çevredeki vatandaşların büyük bir gürültüyle sokağa döküldüğü olayda, ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Güler K. idaresindeki 48 HY 737 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki kavşakta yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi otomobildeki Nursel Akdeniz'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Gönül P. itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

