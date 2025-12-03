  • İSTANBUL
Sıcak saatler! Polis vurarak yakaladı

Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Mersin'de komşusu ve oğlu ile büfeciyi tabancayla öldüren zanlı, polis ekiplerince vurularak yakalandı.

İddiaya göre, yolcu olarak bindiği taksiyle Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki büfeye giden Mustafa T. (25) ücretsiz içki vermediği gerekçesiyle işletmeci Ahmet Turgut'u tabancayla öldürdü.

Bu sırada dışarıda bekleyen taksi sürücüsü, silah sesini duyunca araçtan inip koşarak kaçmaya çalıştı.

Aracı gasbedip uzaklaşmak isteyen Mustafa T'nin etrafı, bölgeden geçen polis ekiplerince sarıldı.

Ekiplere direnmesi üzerine vurularak durdurulan zanlı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlının, olaydan önce merkez Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan komşusu Remziye (50) ve oğlu Mazlum Kaya'yı (26) da aynı silahla öldürüp büfeye geldiği belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

