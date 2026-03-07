  • İSTANBUL
Sağlık
Sağlık

Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır! Türk Kızılay’dan iftar sonrası kan bağışı daveti

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır! Türk Kızılay’dan iftar sonrası kan bağışı daveti

Türk Kızılay, Ramazan ayında da hastanelerin kan ve kan ürünleri ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi için vatandaşları iftar sonrasında kan bağışında bulunmaya davet ediyor. Ramazan boyunca iftar sonrası açık tutulacak kan bağışı noktaları ile gezici ekipler, bağışçıları meydanlarda, etkinlik alanlarında ve uygun noktalarda bekliyor.

Türk Kızılay, Ramazan ayında dönemsel olarak azalan kan bağışlarının, hastanelerde devam eden ihtiyacı etkilememesi için vatandaşlara gönüllü kan bağışı çağrısında bulunuyor. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da yapılacak her kan bağışı, tedavi bekleyen hastalar için hayati önem taşıyor.

Ramazan ayı süresince kan bağışı çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Türk Kızılay, vatandaşların bağışlarını daha kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla iftar sonrasında da hizmet vermeye devam ediyor. “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaç” anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bağış noktaları iftar sonrası saatlerde açık tutulurken, gezici ekipler de çeşitli alanlarda vatandaşlarla buluşuyor.

 

Türk Kızılay ayrıca teravih namazı saatlerinde camilerde, belediyeler tarafından Ramazan ayına özel düzenlenen etkinliklerde ve meydanlarda gezici ekipleri aracılığıyla kan bağışı kabul ediyor. Böylece bağışçılara daha kolay erişim sağlanması ve Ramazan ayında kan bağışının sürekliliğinin korunması hedefleniyor.

Türk Kızılay, gönüllü kan bağışçılarının desteğiyle ülke genelinde 1.140 hastanenin günlük kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

 

2026 yılının ilk iki ayında ise 444.702 ünite kan bağışı alındı. Ramazan ayı boyunca 4 bini aşkın uzman sağlık personeliyle sürdürülen çalışmalarla, bu hayati sistemin kesintisiz şekilde devam etmesi amaçlanıyor.

Güncel çalışma saatleri bağış noktalarına göre değişiklik gösterebildiğinden, vatandaşlarımız kendilerine en yakın kan bağışı noktasının güncel hizmet saatlerine kanver.org adresi üzerinden ulaşabilir.

