SON DAKİKA
İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun! Lincoln kaçtı, sıra onda! Dün gece şoku yaşayan ABD'den yeni 'uçak gemisi' kararı Trump resmen kafa buldu! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini çılgına döndürecek Ramazan'da ziyaretçi akını! Veysel Karani Türbesi'nde manevi yoğunluk Şubat'ta havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 45 ilin nüfusunu aştı: Bir ayda 15 milyon 92 bin 119 yolcuya hizmet verildi Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde... İran'dan kritik "Türkiye" açıklaması: Bunu yapmak için hiçbir sebep yok
İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama

Milli yıldızımız Arda Güler'in oyundan çıkarılması yine İspanya'da gündem oldu.

#1
Foto - İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 1 asist yapan Arda Güler, 65. dakikada oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi. Maç sonu eflatun-beyazlıların teknik direktörü Alvaro Arbeloa'dan milli futbolcu için açıklama geldi.

#2
Foto - İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama

Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı. Oyundan ilk çıkarılan isim olan milli futbolcu bu karara tepki gösterdi.

#3
Foto - İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama

Arda Güler kenarda numarasının yandığını görünce oldukça şaşırdı "Ben mi?" dedi ve alaycı bir gülümsemeyle tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

#4
Foto - İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama

Oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler'le ilgili konuşan Arbeloa, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık." dedi.

