İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama
Milli yıldızımız Arda Güler'in oyundan çıkarılması yine İspanya'da gündem oldu.
La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 1 asist yapan Arda Güler, 65. dakikada oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi. Maç sonu eflatun-beyazlıların teknik direktörü Alvaro Arbeloa'dan milli futbolcu için açıklama geldi.
Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı. Oyundan ilk çıkarılan isim olan milli futbolcu bu karara tepki gösterdi.
Arda Güler kenarda numarasının yandığını görünce oldukça şaşırdı "Ben mi?" dedi ve alaycı bir gülümsemeyle tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler'le ilgili konuşan Arbeloa, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık." dedi.
