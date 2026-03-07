İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama

Oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler'le ilgili konuşan Arbeloa, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık." dedi.