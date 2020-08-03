Sıcak intoleransı nedir? Sıcak intoleransın belirtileri

Genellikle sıcaklardan aşırı etkilenen kişilerde görülen sıcak intolerans rahatsızlığı, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Uzmanlar ise, bu rahatsızlığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini, aksi takdirde bu rahatsızlığın özellikle farklı hastalıklara sahip kişilerde tehlikeli bir boyut alabileceği konusuda uyarılarda bulunuyor. Peki sıcak intoleransı nelerden kaynaklanıyor? Sıcak intoleransının belirtileri neler? İşte tüm detaylar...

Sıcak intoleransı nelerden kaynaklanır?

Sıcak intoleransının en yaygın sebebi ruhsal bozukluklardır. Aniden değişen duygu durumu kişinin sinir sistemini olumsuz etkilemektedir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Ayrıca kronik hastalıklarda kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de sıcak intoleransına yol açabilmektedir. Bununla beraber çoğu zaman aşırı terleme de görülebilmektedir. Sıcak intoleransının diğer nedenleri ise nörolojik hastalıklar ve hormon bozuklukları olarak sayılabilir.

Sıcak intoleransının belirtileri nelerdir?

- Serin havalarda bile aniden sıcaklanma

- Aşırı terleme

- Mide bulantısı

- Ani baş dönmesi

- Hızlı değişen duygular

Sıcak intoleransından korunabilmek için;

Havanın çok sıcak olduğu saatlerde dışarıya çıkmaktan sakınılmalıdır. Yaz aylarında ortalama 3 litre su tüketilmelidir. Ayrıca yaz aylarında kalorisi yüksek ve yağlı besinlerden kaçınılmalıdır. Kronik hastalığı olanlar ya da aşırı terleyen kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir.