0553 313 94 23

Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklık artışlarından kaynaklanabilecek sağlık sorunları ile ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:11
Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklık artışlarından kaynaklanabilecek sağlık sorunları ile ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri olan ve sessiz katil olarak nitelendirilen hipertansiyonun, kontrol altına alınmazsa beyin kanaması, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olduğunu ifade etti.


Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu, yaz aylarında hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirterek, güneşışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu terlemeye bağlı olarak gelişen sıvı kaybı, tansiyon düşmelerine nedenolabileceği için bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin sporuakşam saatlerinde yemekten 2 saat sonra yapmaya özen göstermeleri gerektiğini kaydetti.


Sennaroğlu ayrıca sigaranın da vücudun ihtiyacı olan anti-oksidan maddelerin verimini azaltarak damarların esnemekabiliyetini bozduğunu vurgulayarak, alkolle birlikte sigara kullanmanın tansiyon yükselmelerine neden olabildiğini vurguladı.



“Düzenli doktor kontrollerini aksatılmamalı “


Sennaroğlu; hipertansiyon hastalarının bu dönemde idrar söktürücü etkileri nedeniyle çay ve kahveden mümkün olduğunca kaçınmaları, günlük tüketimi 1-2fincan çay ve 1 fincan kahve ile sınırlandırmaları ve en az 8 bardak su tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. Aşırı sıcaklarda vücutta oluşabilecek yoğun sıvı kaybının, kan basıncını düzenlemek için kullanılan idrar söktürücü ilaçların da etkisiyle hipertansiyon hastalarında ciddi tansiyon düşüklüğüne yol açabileceğini hatırlatarak, bunun sonucunda bayılma ve böbrekfonksiyon bozukluğu gibi önemli problemler gelişebileceğini kaydetti.


Sennaroğlu, tansiyonu kontrol altında olan ve düzenli ilaç alan hastaların soğuk suyla duş alabileceğini ancak aksi durumda önermediklerinin altını çizdi.


Sennaroğlu, yaz aylarında buğday ve yulaf ekmeği, meyve, yeşil yapraklı sebze gibi sindirimi kolay olan lifli ve posalı gıdalartüketilmesi ve hayvansalproteinyerine bitkiselproteinlerintercihedilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun süreli tatil nedeniyle düzenli doktor kontrolünüz aksayabilir. Eğer idrar söktürücü dahil birden fazla ilaç kullanıyorsanız ya da tansiyona bağlı böbrek sorununuz varsa doktorunuzu her ay mutlaka ziyaretediniz“ diyerek sözlerini noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke arasındaki ilişki için ziyaret turunda
    1. Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke..
    2. Muğla Ezginaz için tek yürek oldu
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an..
    4. Öztürk Yılmaz’dan Suriyeli..
    5. Başkan Günel, Nusaybinli terör mağduru..
    6. Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
    7. Çavuşoğlu: ABD'nin önerileri tatmin..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    9. CHP'ye sosyal medyadan büyük tepki
    10. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    11. Esed rejiminin İdlib'e hava..
    12. Sosyal Tesisler’in YKS başarısı
    13. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    14. Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye..
    16. 120 kişilik işe 4 bin 762 kişi başvurdu
    17. Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor
    18. ’Klasik Bilim Kurgu Öyküleri’ raflarda
    19. İdlib’e hava saldırısı
    20. Fadıloğlu, A klasman hakemini misafir..
    21. Mersinli kadınlar bağlamaya hayat..
    22. Sözcü Kalın James Jeffrey’i kabul etti
    23. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    24. Eski belediye başkanına silahlı saldırı
    25. Dikmen OSB’si masaya yatırıldı
    26. Alanya’da 5 yaşındaki Rus çocuk havuz..
    27. Erken fark et, sen kazan
    28. Su arıtma cihazlarında doğru tercih..
    29. Otobüs sürücüsü, kucağına alarak araca..
    30. Pençe-2 Harekatı tüm hızıyla sürüyor!..
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?