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Sıcak havalar tansiyon ve kalp rahatsızlıklarında tehdit oluşturuyor

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Üyesi Dr. Handan Karahan Saper, Hipertansiyon ve kalp hastalığı olanların, hekim tarafından tam tersi önerilmediği sürece, bol su tüketmelerini tavsiye etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 23:00
Sıcak havalar tansiyon ve kalp rahatsızlıklarında tehdit oluşturuyor

stanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Eğitim ve Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Handan Karahan Saper, kalp ve hipertansiyon hastalığı olanları, sıcak havalar konusunda uyardı.

Saper, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak havaların herkesi etkilediğini, ancak özellikle nemin artmasıyla hipertansiyon ve kalp hastalığı olanlar için tehlikenin daha büyük olduğunu kaydetti.

Güneş ışınlarının dik olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkan hipertansiyon ve kalp hastalığı olanların mutlaka koruyucu bir şapka ve güneş gözlüğü ile cilt rengine uygun güneş kremi kullanmasının, açık renkli, pamuklu kumaştan üretilmiş kıyafetler giymesinin uygun olduğunu belirten Saper, şu uyarılarda bulundu:

"Hipertansiyon ve kalp hastalığı olanların, öncelikle hekim tarafından tam tersi öneri olmadığı sürece, bol su tüketmesi hem vücut ısısının normal aralıkta tutulması hem de yüksek sıcaklıkta meydana gelebilecek güneş çarpması gibi rahatsızlıkları önlemede faydalı olacaktır. 70-80 kilogram ağırlığında bir insanın günlük ortalama su ihtiyacı 2,5-3 litredir, dolayısıyla daha kilolu olanların su ihtiyacı daha fazla olabileceğinden öncelikle bir hekime danışarak daha fazla su tüketmesi uygun olacaktır. Çay, kahve, alkol, gazlı içecekler vücut ısısını artırarak terlemeye ve su kaybına neden olabileceği için yerine su, ayran, meyve suyu gibi içecekler tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır."

TUZ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER SUSUZLUĞU TETİKLER

Handan Karahan Saper, bu hastaların fazla tuz tüketiminden kaçınması gerektiğini de vurgulayarak, "Bu hastalığı olanların günlük tuz tüketiminin 1 çay kaşığından biraz daha az olması hem böbrekleri korumak hem de tansiyonu dengede tutmak için önemlidir. Peynir, zeytin gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin mümkünse tuzsuz olanları tercih edilmelidir. Hekim tarafından aksi öneride bulunulmadığı sürece günlük vitamin ve mineral kayıplarının önlenmesi için 5-7 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmelidir." dedi.
Kalp veya hipertansiyon hastalığı olanların spor yapmak için özellikle akşam saatlerini tercih etmesi ve çok ağır fiziksel aktiviteden kaçınması gerektiğini belirten Saper, vücut ısısının gün içerisinde aşırı yükselmesini önlemek amacıyla sık sık duş alınmasının önemine değindi.

Saper, uzun süre güneş altında beklemiş otomobiller, kapalı havasız alanlar gibi aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması gerektiğini dile getirerek, bu hastaların sadece sıcak yaz günlerinde değil, diğer mevsimlerde de hekim kontrolüyle uygun kalp ve hipertansiyon ilaçlarını düzenli kullanmasının önemli olduğunu söyledi.


AA
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 23:00
  1. kalp krizi
  2. tansiyon
  3. sıcak havalar
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