Sıcak havalar başladı: Kalp ve damar hastaları dikkat!

DENİZLİ (İHA) – Türkiye’de artan sıcak havaların ardından uzmanlar kalp hastalığı bulunanlara önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, “Ultraviyole havadaki virüsler için temizleyici bir olay ama sıcak havalar kalp ve damar hastaları için risk oluşturuyor” dedi.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de sıcak havalar başladı. Sıcak havaların başlamasıyla uzmanlar kalp ve damar hastalığı bulunan vatandaşlara uyarıda bulundu. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi

Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, ultraviyole havadaki virüsler için temizleyici bir durum olduğunu ancak sıcak havaların kalp ve damar hastaları için risk oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Baltalarlı, sıcak havalarda vücudun

susuz kalmasının da kalp krizi riskini arttırdığını vurguladı. Sıcak havalarda vücudun susuz kalması sonucu damar içi pıhtılaşmayı arttırabileceğini belirten Prof. Dr. Baltalarlı, "Vücudun susuz kalması özellikle kalp

hastalarında kalp krizi riskini arttırabiliyor. Bacak damarı daralmış ya da tıkalı hastalarda da sıcak ortam ve susuzluk olumsuz etki ediyor, damarlarda pıhtılaşmaya neden oluyor. Bu dönem de hastalara tavsiyemiz çok fazla

sıcağa maruz kalmamaları vücutlarını susuz bırakmamaları" dedi.

“Dozunda spor, dengeli beslenme ve vitamin takviyesi öneriyoruz”

Sıcak havalarda hastalara önerilerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, “Hastalara dozunda spor dengeli beslenme ve hastalara vitamin takviyesi öneriyoruz. Önermeye devam ediyoruz. Özellikle bu havaların sıcak olması

damar içi pıhtılaşma riskini arttırdığından hastanın ilaçlarını çok daha yakın takip etmemiz gerekiyor. Onlarında ilaçlarını çok düzenli kullanması gerekiyor. Ben bu konunun altını bir daha çizmek istiyorum. Kan sulandırıcı ve

tansiyon ilaçlarını düzenli kontrol edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.