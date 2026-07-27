Alevler iki ülkeyi kuşattı! 330 binden fazla kişi evinden oldu
Fransa ve İspanya’da aşırı sıcak ve rüzgarın büyüttüğü orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 330 bini geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fransa ve İspanya’da aşırı sıcak ve rüzgarın büyüttüğü orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 330 bini geçti.
Fransa ve İspanya’da kontrol altına alınamayan orman yangınları yüz binlerce kişiyi evinden etti. İki ülkede de yayılmaya devam eden alevler nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısı 330 bini geçti. Yetkililer bu hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.
İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen yaptığı açıklamada, Madrid, Avila ve Toledo bölgelerinde yangınlardan yaklaşık 77 bin hektarlık alanın yandığını söyledi.
Fransa’da itfaiye ekipleri taradından, Gironde bölgesinde devam eden yangının yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı Bordeaux kentine 15 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı belirtildi. Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, kentin tahliyesine yönelik bir plan olmadığını açıkladı.
Gironde Valisi Sophie Brocas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turistlerden gelmemelerini rica ediyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün bakanlarla bir kriz toplantısı yapması bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23