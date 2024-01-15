Sıcak hava balonuyla keyif faciayla sonuçlandı

Sıcak hava balonuyla keyif almak isteyen turistlerin sonu ölümle bitti.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix'in yakınlarındaki Eloy kasabasında korkunç bir olay meydana geldi...

Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonuyla manzaranın tadını çıkarmak isteyen turistlerin bindiği sıcak hava balonu yere çakıldı. Henüz balonun neden düştüğüne dair bir açıklama yapılmazken yetkililer incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

ABD'li yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, ABD medyası bölgenin "dünyanın paraşütle atlama başkenti" olarak bilindiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada dört kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, bir kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Soruşturmayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi'nin yürüttüğü açıklanırken yaşamını yitirenlerden birinin ailesi tarafından teşhis edildiği ve 28 yaşındaki bir hemşire olan Katie Bartrom olduğu duyuruldu.

Diğer kurbanların kimliklerinin yakınlarına haber verilinceye kadar gizli tutulacağı da belirtildi.

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