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Aktüel Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor
Aktüel

Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:04:35 -
Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor

NEVŞEHİR (AA) - Sıcak hava balonları, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da güzel görüntü oluşturuyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.

Turistler milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin, zamanla rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan doğal oluşumlarının üzerinde uçuyor.

Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini adeta görsel şölene çeviriyor.

Sıcak hava balonları, bölgedeki vadiler üzerinde süzülürken çok sayıda turist de peribacaları ve balonların bir araya gelerek oluşturduğu manzarada fotoğraf çektiriyor.

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