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Ekonomi Sıcak haber geldi! Türkiye orada petrol aramaya başladı, müjdenin eli kulağında
Ekonomi

Sıcak haber geldi! Türkiye orada petrol aramaya başladı, müjdenin eli kulağında

Yeniakit Publisher
2023-05-31 08:20:00 -
Sıcak haber geldi! Türkiye orada petrol aramaya başladı, müjdenin eli kulağında

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde petrol aramak için harekete geçti.

TPAO, Antalya’nın Kumluca ilçesinde açacağı Alakır-2 tespit kuyusu ile petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya ili, Kumluca ilçesi sınırları içindeki yaklaşık 14 bin metrekarelik alanda petrol arama sondaj kuyusu açılması planlanıyor. AR/TPO/K/P24-A ruhsat numaralı alanda yapılacak petrol arama çalışması için 32 milyon lira yatırım yapılacak. Açılacak olan Alakır-2 tespit tespit kuyusunda en fazla 950 metre derinliğe kadar inilecek. Kuyu ile Antalya ilçesinde, ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Arama çalışmaları sonucunda petrol veya doğalgaz bulunması durumunda lokasyon bazında üretime geçirilecek. 

Enerji Günlüğü

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