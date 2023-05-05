Sıcak gelişme: Süper lig devinden sürpriz kararı duyurdular... Şaşkına çeviren olay!

Nicolo Zaniolo için Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

Şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Nicolo Zaniolo için kararını verdi. Şu ana kadar daha çok sonradan oyuna giren yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo, ilk 11'e monte edilecek.

Transferin en flaş takımlarından biri de Galatasaray oldu. Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz ara transfer döneminde de Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. İtalyan yıldızın transferi hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Akşam'a göre;

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yalnızca 2 maçta ilk 11'de yer alan ve daha çok hamle oyuncusu olarak kullanılan Nicolo Zaniolo için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Buruk, yıldız ismi ilk 11'e monte ederek hücum yollarında etkinliği artırmayı hedefliyor.

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 306 dakika sahada kalan İtalyan yıldız, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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