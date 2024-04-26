Sıcak gelişme... İran Devrim Muhafızlarının aracına SİHA'lı saldırı!
İran'ın Zehedan bölgesinde, İran devrim muhafızlarını taşıyan bir araç SİHA'lar tarafından vuruldu.
Katil İsrail'e hava saldırısı düzenledikten sonra gerilimin tırmandığı bölgede, İran'ın askeri aracına SİHA'lı saldırı düzenlendi.
İran Devrim Muhafızlarının içinde olduğu araç isabet aldı.
Olay yerinden paylaşılan ilk görüntülerde aracın yandığı görüldü.
Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir bilgiye ulaşılamazken, ölü ya da yaralı sayısı da açıklanmadı.
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